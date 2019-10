Rattenvergif in gehakt teruggevonden in Gijzegem Koen Baten

09 oktober 2019

18u10 40 Aalst In de Kruisstraat in Gijzegem heeft een wandelaar met zijn hond dinsdagavond een bol gehakt tegen gekomen met rattenvergif in. Een hond begon te eten van de gehaktbal, maar de baasjes merkten het snel op en gingen er mee naar de dierenarts, waardoor de hond het overleefde.

De dierenarts in kwestie roept nu op om alert te zijn voor deze bollen, die duidelijk geprepareerd zijn door iemand. Ook voor katten is het eten van rattenvergif gevaarlijk. Het gif vernietigt vitamine K in het bloed, die noodzakelijk is voor de bloedstolling.

Wie het gif er gelegd heeft, is niet duidelijk.