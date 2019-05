Ratten aangetroffen in Shisha-bar in Gentsestraat, uitbater had ook geen enkele vergunning: burgemeester en politie sluiten zaak Koen Baten

22 mei 2019

22u06 248 Aalst In de Gentsestraat in Aalst heeft burgemeester Christoph D’Haese in het bijzijn van de Aalsterse politie de Shisha Lounge laten sluiten nadat er ratten werden aangetroffen en bleek dat de uitbater geen enkele vergunning in zijn bezit had. De burgemeester en de politie waren de zaak al langer op het spoor en vielen deze avond binnen samen met het voedselagentschap. “Er werden verschillende overtredingen vastgesteld, ook met de voedselveiligheid. Binnenin stonden ook kansspelen waarvoor geen enkele vergunning was", zegt burgemeester D’Haese.

Het was kort voor 20.00 uur dat de inval gebeurde in de bar aan de Gentsestraat. Een drugshond en enkele politiemensen gingen er naar binnen en voerden een grondige controle uit. Hierbij werden tal van overtredingen aangetroffen, waarop besloten werd de zaak te sluiten. Het onderzoek kaderde in druggebruik en vergunningen die niet in orde waren. “Ik heb de zaak tot 9 juni laten sluiten. De eigenaar zal dan bij mij op gesprek moeten komen en aantonen dat hij de juiste vergunningen kan laten zien. Als hij dat niet kan sluit de zaak voorgoed", zegt de burgervader. Ook de brandveiligheid van het gebouw bleek helemaal niet in orde te zijn.

Arrestaties werden er niet uitgevoerd, maar de burgemeester is tevreden dat ze actie hebben kunnen ondernemen. Het is al de tweede zaak die D’Haese laat sluiten op een week tijd. Vorige week liet hij ook slagerij Oriental aan de Dendermondsesteenweg enkele dagen sluiten. Er werd toen ook 1000 kilogram vlees in beslag genomen. “Zij zijn nu terug in orde met hun vergunningen en mogen weer open, maar we houden alles nauwlettend in de gaten", besluit D’Haese.