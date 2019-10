Rapport Unia breekt lans voor carnavalisten: “Praalwagen refereerde niet aan nazisme of holocaust” Rutger Lievens

24 oktober 2019

07u03 64 Aalst Unia neemt het in haar rapport over de joodse praalwagen van De Vismooil’n op voor de carnavalisten. “De Aalsterse carnavalisten verwezen met hun praalwagen niet naar het nazisme of de holocaust. Nooit is er bewust aangezet tot haat, discriminatie of geweld tegen joden, in de context van carnaval”, staat er. Woensdagochtend was er een overleg in het stedelijk museum waar Aalsterse carnavalisten en joodse organisaties elkaar hebben ontmoet.

Els Keytsman, Aalstenaar en directrice van Unia, zegt dat er aan beide kanten mensen gekwetst zijn. “Unia bracht het Forum van de Joodse Organisaties en Aalsterse carnavalisten samen. Het is duidelijk dat het niet de bedoeling was om met de praalwagen te verwijzen naar nazipropaganda. Ook de carnavalisten zijn getekend: er kwamen hevige reacties vanuit de hele wereld. Karikaturen mogen nooit tot dreigementen leiden”, zegt ze.

Geen discriminatie

Op 9 december wordt er in Colombia beslist of Aalst carnaval op de werelderfgoedlijst van Unesco blijft. Carnavalsgroep De Vismooil’n gingen al eens op initiatief naar de Dossinkazerne, waar de Holocaust werd herdacht, woensdagochtend was er een overleg in het stedelijk museum van Aalst. Unia neemt het in haar rapport op voor de Aalsterse carnavalisten. “De Aalsterse carnavalisten verwezen met hun praalwagen niet naar het nazisme of de holocaust. Nooit is er bewust aangezet tot haat, discriminatie of geweld tegen joden, in de context van carnaval”, staat er. “Er werd niet aan verspreiding gedaan van racistische denkbeelden en niet bewust beledigd. De negationismewet is duidelijk niet overtreden.”

Vzw Carnavalist tot in De Kist, de belangenorganisatie van de Aalsterse carnavalisten, was bij het overleg aanwezig. “De vzw heeft op uitdrukkelijke vraag van De Vismooil’n de groep tijdens het afgelopen jaar ondersteund, vooral ter verdediging van de Aalsterse humor én het verafschuwen van de vele haatberichten en doodsbedreigingen van over de hele wereld die de groep kreeg”, zegt Sven De Smet van de organisatie. “We deden dat zeer bewust en op vraag van De Vismooil’n volledig uit de media en uit het zicht van wie dan ook. We waren woensdag opgetogen dat alle Joodse organisaties rond de tafel diezelfde afschuw kenden en de haatreacties naar de groep totaal afkeurden.”

Zware last

“Onze rol is gespeeld. Ook voor De Vismooil’n wordt deze periode nu afgesloten. Proficiat aan de groep die de zware last heeft gedragen waarbij zijzelf en hun naaste familie werden opgevoerd als antisemieten, wat ze uiteraard niet zijn. Dit bewijst het rapport dat wordt gepubliceerd op de website van Unia”, zegt De Smet. “VZW Carnavalist tot in de Kist blijft bij dit thema verder uit de media, zoals gezegd, onze rol is gespeeld.”