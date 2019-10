Rapper Bougieman voor rechter wegens overval met geweld, maar ontkent: “Ik werk te hard aan muziekcarrière om zo’n feiten te plegen” Nele Dooms

14 oktober 2019

14u05 0 Aalst Youssef E. uit Aalst noemt zichzelf rapper, maar de feiten waarvoor de artiest maandag voor de Dendermondse rechter stond zijn minder fraai. Hij moest zich verantwoorden voor een overval met geweld op een mama met haar drie kinderen. E. riskeert twee jaar cel, maar ontkent zelf in alle toonaarden. “Ik werp me op mijn muziekcarrière niet op criminaliteit”, zei hij.

De feiten vonden plaats op 15 oktober 2018. Een dame die met haar drie kinderen over straat liep, werd plots staande gehouden door Youssef E. en een vriend. Ze gaven haar een vuistslag op het oog en rukten de halsketting van haar nek. Meteen daarna vluchtte het duo weg. Maar de vrouw slaagde er nog net in met haar GSM een foto te nemen van één van de daders.

Aan de hand van die foto werd de dader kort daarop herkend als Yousef E. Het waren agenten die hem via de foto wisten te identificeren. E. is dan ook geen onbekende voor politiediensten en gerecht. Vier jaar geleden werd hij ook al eens veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Hij kreeg toen vier jaar gevangenisstraf. De kompaan is tot op vandaag niet geïdentificeerd.

Deze keer vorderde openbaar aanklager Cindy Reynders 2 jaar cel. E. zelf, die zich uitgeeft als rapper Bougieman, ontkende echter ook maar iets met de overval te maken te hebben. “Ik heb mijn lesje vorige keer al geleerd en hou me daar niet meer mee bezig”, zei hij tijdens zijn proces tegen de rechter. “Ik werk nu volop aan mijn carrière als artiest. Spijtig genoeg blijft het verleden me achtervolgen. Als er nu feiten gebeuren denkt de politie meteen dat ik het was, door wat er vroeger gebeurde. Maar dat klopt echt niet.”

Ook E.’s advocate stelde zich vragen bij de foto die als bewijsmateriaal dient. “Zo duidelijk is dat beeld absoluut niet”, beweerde zei. “Voor de rest zijn er al zeker geen bewijzen. Er is geen enkel element dat mijn cliënt linkt aan deze feiten.” De rechter besliste uiteindelijk om de agent die E. op de foto herkende, te komen laten getuigen tijdens het proces. De zaak wordt voortgezet op 9 december .