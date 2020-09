Rani (25) heeft kleinste schoonheidsinstituut van Aalst: “Amper 9 vierkante meter groot, maar mijn droom komt uit” Rutger Lievens

15 september 2020

13u36 4 Aalst Negen vierkante meter, groter is het niet, het nieuwste schoonheidsinstituut van Aalst. Rani Vandersteen (25) opende in mei Mani Pedi in de Korte Zoutstraat.

Bij Mani Pedi kan je terecht voor medische pedicure. Rani is ook nagelstyliste. Vanaf 1 oktober gaat ze vol voor haar droom en wordt ze voltijds zelfstandige. “Ik droom al van mijn 8 jaar dat ik schoonheidsspecialiste wilde worden. Mijn zus speelde in de tuin, ik met de schmink van mijn mama. Het zit er al in van kleins af aan. Toen mijn vriend - een tandtechnieker - deze ruimte kocht in de Korte Zoutstraat, deed er zich een opportuniteit voor. De ruimte is maar 25 vierkante meter groot in totaal, maar is eigenlijk te groot voor hem alleen. Dus hebben we een muur gezet en heb ik 9 vierkante meter voor mijn schoonheidsinstituut. Volgens mijn opzoekingen is dat het kleinste van de hele regio”, zegt Rani. “Dat lukt, want we zijn hier nooit op hetzelfde moment aan het werk.”

Er wordt dus optimaal gebruik gemaakt van de ruimte. “Er staat een stoel voor pedicure: medische pedicure, esthetische pedicure en voor massages. Dan is er nog mijn nageltafel, voor manicure, gellak en gelnagels. Epileren doe ik ook”, vertelt Rani.