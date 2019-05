Raf Coppens fileert politici in Verkiezingsshow Rutger Lievens

21 mei 2019

19u38 0 Aalst 26 mei komt eraan, de zenuwen bij de politici staan strak gespannen, hoog tijd voor humor. Op 23 mei vindt in zaal Floereminne in Aalst Raf Coppens’ Verkiezingsshow plaats.

Drie dagen voor de stembusgang werpt Raf Coppens een blik op het politieke landschap. “Hoe efficiënt campagne voeren? Hoe u profileren in de media? Wat denkt de man in de straat? De Brexit, klimaatspijbelaars, problemen in het onderwijs, de regering Barak Michel, Yogasnuivers en wegenwerken in uw gemeente. Alles komt aan bod”, zegt VTB Kultuur Aalst, dat de show organiseert.

Je kan de verkiezingsshow van Raf meemaken voor 12 euro op donderdag 23 mei om 19.30 uur in de zaal van poppentheater Aabazjoer aan het Vredeplein 65 in Aalst.

Reserveren is verplicht: geert.van.cleemput@vtbkultuur.be of 053/78.06.34.