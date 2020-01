Exclusief voor abonnees Radiostem Ella (27) houdt van geschreven brieven: “Er zitten alleen nog rekeningen in de brievenbus. Spijtig!” JONGE RADIOSTEM (27) WERKT VOOR MNM en KLARA Rutger Lievens

18 januari 2020

08u24 3 Aalst Ze is 27, heeft een pracht van een radiostem en heeft een zwak voor geschreven brieven. De Aalsterse Ella Michiels (27) heeft niet bepaald de levenswandel van een gemiddelde twintiger. De jonge presentatrice wijdt in 'Brieven aan mijn lieven' zelfs een volledige voorstelling aan het geschreven vel papier. "Ik typte een brief in Word om die dan af te printen en op te sturen naar mijn lief."

Op 28 maart kan je in Utopia in Aalst kijken en luisteren naar 'Brieven aan mijn lieven' van Ella Michiels en gitarist Wido Uvin. "Ik wil al heel lang iets met brieven doen. Wil ik dan een boek? Wil ik dan een podcast? Ik schreef vroeger heel graag brieven, maar kreeg er ook graag. In die tijd bestond dat nog niet, een sms'je sturen. Als kind hadden wij pennenvrienden. In de krant stonden er van die oproepjes 'gezocht: pennenvriend' en dan schreef je naar mensen die je niet kende. Niet tien tegelijk, maar er was altijd wel iemand met wie ik converseerde. In mijn kindertijd schreven we ook naar vrienden die je op vakantie had leren kennen of naar vriendinnetjes van op school. Soms werd dat een hele conversatie. Ik had vroeger ook een dagboek, maar ik vond dat minder leuk dan een brief, want als je iets schrijft in een dagboek komt er geen antwoord. Het allerleukste is naar de brievenbus gaan en hopen dat er een brief in zit. Negen van de tien keer zit er geen brief in, maar de tiende keer eindelijk wel. Superleuk. Als je vandaag de brievenbus opent, zitten er vaak vooral rekeningen in. Dat is toch spijtig?"

