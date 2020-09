PVDA-lid Kristof (34) krijgt klappen van cafébaas die organisator was van ‘mars tegen straffeloosheid’ in Oostende Koen Baten

07 september 2020

12u38 0 Aalst Kristof (34) uit Aalst heeft afgelopen weekend enkele rake klappen gekregen van de uitbater van café ‘Den Biekorf’ in de Kerkstraat in Aalst. Een vriend had Kristof zaterdagavond uitgenodigd om naar het café te komen. De Aalstenaar was nog maar enkele minuten binnen toen de uitbater van het café hem plots een rake klap op het gezicht gaf. “Ik vermoed dat ze mij in de val hebben gelokt omdat ik lid ben van PVDA", zegt Kristof.

De feiten gebeurden zaterdagavond omstreeks 23.30 uur in café Den Biekorf. Kristof was er net vijf minuten binnen toen hij van de uitbater een vuistslag kreeg in zijn gezicht. “Kort daarvoor had hij me al verweten dat ik lid was van de PVDA, dat gegeven was blijkbaar voor hem genoeg om mij aan te vallen”, vertelt Kristof. “Ik kreeg een vuistslag in het gezicht en viel op de toog. Ik hield er een fractuur aan mijn neus aan over en een zware buil op mijn hoofd", aldus Kristof.

Ingeluisd

Kristof heeft een vermoeden dat een van zijn vrienden hem er heeft ingeluisd en hem bewust naar het café lokte. “Hij stuurde me een bericht om iets te komen drinken in de zaak en daar ben ik op ingegaan. Maar toen ik aankwam, sprak hij amper een woord tegen mij, en daarna liep het snel mis", vertelt de man. “Hij deed ook niets om mij te helpen en liet de uitbater gewoon doen, wat mij doet geloven dat ze mij bewust naar Den Biekorf lokten om mij aan te vallen."

Getuigen van de feiten mogen zich ook nog steeds melden bij de politie, want dit blijft hopelijk niet ongestraft Kristof

Na twee slagen kon Kristof naar buiten vluchten en ging hij bij een naburig café om hulp vragen. Daar werd de politie verwittigd en vervolgens ging de man naar spoed. Hij is drie dagen werkonbekwaam, maar mogelijk komt daar nog een periode bij. “Ik ben serieus geschrokken. Gewoon omdat ik politiek een andere mening heb, krijg ik rake klappen. Iedereen mag van mij denken wat hij wil, maar geweld is toch niet nodig", zegt hij. Kristof diende na de feiten een klacht in bij de politie van Aalst. “Getuigen van de feiten mogen zich ook nog steeds melden bij de politie, want dit blijft hopelijk niet ongestraft”, aldus de Aalstenaar.

Mars in Oostende

De uitbater van het café is overigens geen onbekende. Hij zou ook de organisator zijn achter een Facebookpagina waarin werd opgeroepen om eind augustus te gaan betogen in Oostende om het strand terug te eisen. Een 300-tal personen verzamelde toen in Oostende om te protesteren, met rechtse slogans van sommige aanwezigen.