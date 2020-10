PVDA: “Burgemeester D’Haese is blind voor solidariteit” Rutger Lievens

10u52 1 Aalst Vorige week voerde de Partij van de Arbeid actie in Aalst tegen geweld op vrouwen, deze keer protesteerden ze tegen ‘er zijn grenzen aan de medische solidariteit’-uitspraken van burgemeester D’Haese (N-VA). “We kunnen het coronavirus alleen samen overwinnen”, zei Alexander Van Ransbeeck van de PVDA.

De Partij van de Arbeid voerde actie voor een sterke en solidaire gezondheidszorg. De partij deed dat naar aanleiding van een rel in de media eerder deze week. Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) zei dat er grenzen zijn aan de medische solidariteit en wil patiënten uit Brussel kunnen weigeren. De ziekenhuizen van Aalst gaan daar niet mee akkoord. Ook PVDA protesteert. “De inwoners van Aalst zijn terecht bezorgd over de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg dichtbij huis”, zegt Alexander Van Ransbeeck van de PVDA. “Het aantal coronabesmettingen stijgt, net zoals het sterftecijfer. Er is maar één correcte oplossing en dat is de versterking van de gezondheidszorg in Aalst.” De PVDA ijvert voor meer personeel in het ASZ en in het OLV-ziekenhuis en voor voldoende capaciteit om patiënten op te vangen in de coronagerelateerde en reguliere zorg.

Naast de bezorgdheid is er ook solidariteit bij de Aalstenaars. “Veel Aalstenaars beseffen dat het coronavirus niet aan de stadsgrenzen stopt. We kunnen het coronavirus alleen samen overwinnen, niet met een gesplitste, ieder-voor-zich-gezondheidszorg”, aldus Van Ransbeeck. “Christoph D’Haese is blind voor deze solidariteit. Maar de burgemeester is ook blind voor extra investeringen in de gezondheidszorg. Vorig jaar stemde D’Haese tweemaal tegen het noodfonds voor de zorgsector.”

De PVDA wil haar eis voor een sterke en solidaire gezondheidszorg duidelijk maken. De actievoerders droegen een mondmasker op de mond en de neus, maar bedekten ook hun ogen. “Dat beeld symboliseert de houding van Christoph D’Haese: blind voor solidariteit en blind voor extra investeringen in de gezondheidszorg. Totaal het tegengestelde van wat de mensen willen”, besluit Van Ransbeeck.