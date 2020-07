PUP: een jungle vol uitzonderlijke planten in De Filatuur Rutger Lievens

16 juli 2020

18u05 2 Aalst De Filatuur is van vrijdag 17 juli tot zondag 19 juli een jungle vol Plezante en Uitzonderlijke Planten. De vrouwen van PUP hebben iets meer dan 135 verschillende soorten groene kamerplanten meegebracht, vers van de kweker.

“Je vindt in De Filatuur luchtzuiverende planten, maar ook de hippe en de superuitzonderlijke planten zijn er. Er is een hele community van plantenliefhebbers die op zoek is naar superspeciale soorten. Bijvoorbeeld de gloriosum die we hebben, die is superuitzonderlijk”, zegt Roxanne Naessens. “Tropische exoten, groen - roze - grijze kamerplantjes, zuurstoffabriekjes, luchtregelaars, plantjes voor in donkere hoekjes of net zonnebaders. Voor elk potje hebben wij een plantje”, zegt ze.

De Filatuur van Charlotte Mathias is normaal gezien een plek waar events plaatsvinden, maar dat ligt moeilijk door de coronacrisis. “Een plantenwinkel zoals PUP kan gelukkig wel”, zegt Charlotte. “En we starten met een Filatuur Café, waar je iets kan drinken of een krok kan eten.”

Meer info over PUP op de website.