Publiek mee op podium De Werf uit protest tegen besparingen Vlaamse regering Rutger Lievens

17 november 2019

14u32 4 Aalst Na de voorstelling ‘De Hoogste Berg’ van Robrecht Vanden Thoren in cultuurcentrum De Werf in Aalst stapte het zaalpubliek samen het podium op, een statement tegen de besparingen in de cultuursector.

Vorige donderdag was er voor het eerst een gelijkaardige protestactie in Vlaanderen. Toen stapte het publiek van CC Zwaneberg in Heist-op-den-Berg het podium op na Salon Secret van Kopergietery, Hof van Eede en Arsenaal/Lazarus.

“Robrecht Vanden Thoren nodigde het publiek na zijn voorstelling uit op het podium. Een sterk solidair statement tegen de besparingen in de cultuursector. #thisisourculture #stateofthearts”, klonk het op de Facebook van De Werf. Het cultuurcentrum deelde de foto’s.

“De hoogste berg in Aalst = 600 mensen publiek solidair met het verzet tegen de beslissing om de projectsubsidies meer dan te halveren. Wat een hartverwarmend gebeuren was me dat. Meer van dat!!!#stateoftheart #dewerf #thisisourculture”, aldus Robrecht Vanden Thoren op sociale media.