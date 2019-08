Publiek krijgt voorsmaakje van circusschool op Cirk: “In de toekomst meer Aalsters circustalent op het podium” Rutger Lievens

25 augustus 2019

17u07 1 Aalst Kinderen en ouders kregen op de laatste dag van Cirk! een voorsmaakje van Studio Cirk, de nieuwe circusschool in Aalst. Vanaf september leren kinderen vanaf 7 jaar oud de kneepjes van het circus in de vroegere kapel in het huis van Clara. “Misschien staan er binnen afzienbare tijd Aalsterse circusartiesten op Vlaamse podia, dat zou wat zijn”, zegt Christophe Roeland.

Matthias De Ridder (N-VA), schepen van Financiën, liet via sociale media weten zich afgelopen weekend op Cirk ‘kostelijk geamuseerd’ te hebben. Een knipoog naar de discussie die vorige week ontstaan was over de toekomst van Cirk. De Ridder, een fan van Cirk, kon niet beloven dat er bespaard zou worden op Cirk, of zelfs dat er eens een jaar overgeslagen zou moeten worden. Er kwam een forse reactie van de oppositiepartijen, maar ook van coalitiepartner CD&V.

“Barbaars”

Gemeenteraadslid Silke Van Vaerenbergh (CD&V) nam het woord ‘barbaars’ in de mond. “Besparen? Nadenken over formules kan. Maar een event als Cirk! in vraag stellen of afschaffen? Neen, dat zou cultureel gezien zeer barbaars zijn”, aldus Van Vaerenbergh (CD&V). Schepen van Cultuur Ilse Uyttersprot (CD&V) vertelde tijdens Cirk dat CD&V voorstander is van ‘alles dat we mensen in beweging zet’. Volgens haar zet Cirk kinderen aan tot spel en beweging en werkt het dus aan de gezondheid van de mensen.

Of Cirk een breekpunt wordt in de onderhandelingen over de meerjarenplanning (lijst van taken en projecten die de stad de komende zes jaar wil uitvoeren)? “Breekpunten... We hebben als CD&V niet veel breekpunten op tafel te leggen, zoveel hebben we niet te zeggen in het stadsbestuur. Maar Cirk is belangrijk voor ons”, zegt ze. Ter info: Cirk kost 250.000 euro. 185.000 euro komt van de stad, 65.000 euro komt van Vlaanderen en Oost-Vlaanderen.

Vaste grond

Terwijl de discussie hevig woedt, lijkt Cirk en circus in het algemeen meer dan ooit vaste grond te krijgen in Aalst. De kans is groot dat binnen dit en tien jaar verschillende Aalsterse circusartiesten op Vlaamse en buitenlandse podia optreden. Dat is toch de droom van Christophe Roeland van de stad Aalst, verantwoordelijk voor circusschool Studio Cirk.

Studio Cirk is een samenwerking tussen CC De Werf, circusschool Sarakasi en de stad Aalst. “Het is onze ambitie om uit te groeien tot een volwaardige circusschool. Het zou leuk zijn, mochten we kinderen kunnen opleiden, zodat ze later zelf lesgever worden. Talenten krijgen in de toekomst op Cirk of in de schouwburg van De Werf. Het circus maakt deel uit van de Aalsterse cultuur, maar er is nog te weinig talent van Aalst dat doorstroomt. Volgens Jeroem Van Keer van Sarakasi zullen de lessen in Studio Cirk draaien rond vier pijlers: “De kinderen en jongeren leren jongleren, evenwicht, acrobatie en circustheater. Er zijn drie groepen: groep 1 voor kinderen van het eerste tot derde leerjaar, groep 2 voor leerjaren 4 tot 6 en dan groep 3 voor 12+’ers.”

In dertig lessen leren kinderen er hun lichaam, circustechnieken en circusmateriaal kennen. De lessen starten op 21 september. Inschrijven kan via www.cirkaalst.be en www.ccdewerf.be