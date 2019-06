Provinciale subsidies voor verlichting nieuw fietspad langs de Dender Rutger Lievens

21 juni 2019

14u24 0 Aalst Het Oost-Vlaams bestuur kent de stad Aalst 16.586,62 euro toe om verlichting te voorzien langs het fietspad langs de Dender tussen de Bergweg en Doorsteeklaan in Hofstade.

“De stad Aalst wil functionele verlichting plaatsen langs het nieuw aan te leggen fietspad tussen Bergweg en Doorsteeklaan in de deelgemeente Hofstade”, zegt gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit. “Dit fietspad ligt in het verlengde van het jaagpad langsheen de Dender richting Dendermonde. Het fietspad maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. De kosten voor het plaatsen van verlichting komen in aanmerking voor een toelage van 100%.”

“De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen naar school, naar het werk of de winkel de fiets te gebruiken. Daarom ondersteunen we gemeenten bij het aanleggen van nieuwe fietspaden en het eventueel plaatsen van verlichting langs deze fietspaden”, zegt de gedeputeerde.