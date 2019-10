Protestactie aan gemeenteraad tegen ‘asociaal stadsbestuur’ Rutger Lievens

20 oktober 2019

09u50 0 Aalst Sympathisanten van vzw’s Parol, Schulden Op School en Steunpunt Welzijn zullen komende dinsdag voor de gemeenteraad actie voeren aan het belfort van Aalst. De drie sociale organisaties vallen uit de boot bij de verdeling van de subsidies.

Drie vaste waarden van het sociaal werk in Aalst dreigen te verdwijnen nu ze geen subsidies meer krijgen van de stad. Dat kon je vorige week al lezen. Op de gemeenteraad van dinsdag moeten de plannen groen licht krijgen. Sympathisanten van vzw’s Parol, Schulden Op School en Steunpunt Welzijn willen er alvast alles aan doen om de gemeenteraadsleden te overtuigen de verdeling van de centen voor de sociale organisaties in Aalst niet goed te keuren. Donderdagavond waren er al meer dan 30 toehoorders op de commissie Sociale Zaken in De Werf over de saneringen in de sociale sector. Dinsdag zullen we met nog meer zijn, vanaf 19 uur aan het belfort”, zeggen de actievoerders.