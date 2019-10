Protest aan gemeenteraad: “Een politieke afrekening tegen ‘te rode’ welzijnsorganisaties” Rutger Lievens

22 oktober 2019

21u01 0 Aalst “Een politieke afrekening tegen ‘te rode’ organisaties”: zo noemt Andreas Verleysen (Groen) de keuze van het stadsbestuur om welzijnsorganisaties Steunpunt Welzijn, Parol en Schulden Op School niet meer te subsidiëren. Andere sociale organisaties nemen hun taken over. “De stad kiest nieuwe partners om het sociaal werk uit te voeren en ‘toevallig’ vallen alle organisaties met een link naar de socialisten uit de boot?”

Aan de ingang van het belfort was er bij de start van de gemeenteraad een protestactie van sympathisanten van welzijnsorganisaties Steunpunt Welzijn, Parol en Schulden Op School. Ook vzw ‘t Nest die wel nog subsidies krijgt, maar niet genoeg om de werking te blijven verderzetten zoals nu, was aanwezig. ‘Stop de sociale afbraak’, ‘Sociaal beleid: parole, parole parole’ stond er op de spandoeken te lezen. Ook: ‘Aalst vergeet Rechteroever’.

Veilige thuishaven verdwijnt

Elisabeth Van Damme (69) is een van de actievoerders die woedend is op het stadsbestuur. “Ik hou van Parol, ik heb die organisatie indertijd zelf mee opgericht. Eerst heette ze nog AKRO en was ze gevestigd in de Drie Sleutelsstraat, nu kennen we dat als Parol in ontmoetingshuis De Brug aan Hertshage. Het sociale gebeuren op de Rechteroever speelt zich daar af. Mensen komen daar samen, het is onze thuis. We vertellen onze verhalen en delen ons verdriet. We staan hier vandaag ook voor Lander en Liesbeth, die bij Parol werken. Die mensen moeten hun job behouden”, zegt Elisabeth.

Paul Nijs was de aanstoker van de actie. “Er hangen donkere wolken boven de stad van Daens”, zegt hij. “De stad sluit met Parol ook De Living. Daklozen en mensen in nood die daar een veilige thuishaven vinden, komen zo op straat te staan. Steunpunt Welzijn, dat al vele jaren mensen leidt naar de arbeidsmarkt, krijgt de genadeslag. ‘t Nest, dat kinderen na schooltijd opvangt en ondersteunt in hun schoolloopbaan, krijgt niet voldoende geld meer om te overleven. Schulden Op School, dat strijdt tegen lege boterhamdozen en armoede bij schoolkinderen, krijgt geen subsidies meer”, aldus Paul Nijs.

Rode organisaties in het vizier?

Volgens Andreas Verleysen, gemeenteraadslid van Groen en gelinkt aan Steunput Welzijn, is dit een politieke keuze van het ‘N-VA-stadsbestuur’. “Het is duidelijk dat alle ‘te rode’ welzijnsorganisaties eruit moeten. In de raad van bestuur van Schulden Op School zitten er enkele sp.a’ers. Parol is helemaal een rood project en Steunpunt Welzijn is eveneens altijd ondersteund door socialisten”, zegt hij. “Dit is een strategie van schepen Sarah Smeyers (N-VA) om die rode organisaties buitenspel te zetten”, zegt hij.

In de gemeenteraad vroegen Groen, sp.a en Lijst A samen om de beslissing uit te stellen. “De bespreking van de meerjarenbegroting is nog volop bezig, misschien beslist het stadsbestuur om meer geld vrij te maken voor deze organisaties”, zei Lander Wantens van Groen. “Koudbloedige beslissing vanuit een ivoren toren”, zei Sam Van de Putte (sp.a). “Laat ons dit met een jaar uitstellen”, pleitte Van de Putte voor een overgangsperiode. “Daens en Boon draaien zich om in hun graf”, zei Cathy Grysolle (Lijst A).

1,8 miljoen euro per jaar voor sociale organisaties

Gemeenteraadslid Vera Van der Borght (Open Vld) verdedigde het beleid van de meerderheid. “Het volledige bedrag uit het verleden werd behouden. Er wordt geen afbraak gedaan van het sociale beleid. Als we moeten vaststellen dat - ondanks alle inspanningen van sociale actoren en beleid van de stad - het tij niet is gekeerd, dan moeten we alles eens in vraag stellen. Heel wat expertise blijft bestaan en wordt niet overboord gegooid”, aldus Van der Borght.

“Voor sommige gemeenteraadsleden is het voortbestaan van sommige sociale organisaties belangrijker dan de kansarmen zelf”, zei Yasmine Deghels van N-VA. Ze stelde dat het budget voor sociaal werk, 1,8 miljoen euro per jaar, behouden blijft.

Warme stad

Schepen Sarah Smeyers (N-VA) stelt dat niet de namen van de organisaties primeren, maar wel wat er op het veld gebeurt. “We hebben gefocust op de acties, niet op de actoren. Ik ben schepen van Armoedebestrijding. Het is mijn taak om acties uit te werken en zo de armoede in Aalst terug te dringen. Er was een gelijkwaardige behartiging van alle inschrijvers. Er waren veel sociale actoren, wat aantoont dat Aalst een warme stad is. Nieuwe en oude organisaties mochten meedoen”, zegt ze. “1,8 miljoen euro per jaar is niet weinig. Wees blij dat het schepencollege mij heeft toegestaan om hier een voorafname te doen op de meerjarenplanning. Terwijl de stad in besparingsmodus zit.”