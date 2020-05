Projectoren Iedereen Rubens-tentoonstelling zitten vast in Wuhan Rutger Lievens

29 mei 2020

07u04 0 Aalst Op 27 september zal normaal gezien de tentoonstelling Iedereen Rubens van start kunnen gaan in de Sint-Martinuskerk van Aalst, als de coronamaatregelen het toelaten. Voor de coronacrisis bestelde de stad projectoren in het Chinese Wuhan, maar toen brak een pandemie uit. De stad hoopt dat de apparatuur er nu is tegen eind september.

Normaal gezien zou Iedereen Rubens plaatsvinden dit voorjaar, maar door het coronavirus is de tentoonstelling met het Rubens-schilderij als centrale blikvanger uitgesteld naar september. Projectleider Julie De Smedt hoopt dat tegen dan ook de projectoren in Aalst zijn. “Met die projectoren willen we beelden projecteren op de dakspanten van de zolder, maar die apparatuur zit vast in Wuhan. Voorlopig kunnen die niet naar ons verzonden worden. Het bedrijf is ondertussen wel weer opgestart en dat is goed nieuws”, zegt ze. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) bezocht de Aalsterse Sint-Martinuskerk en tijdens het bezoek ondertekende de minister het besluit dat nog eens 2,8 miljoen euro vrijmaakt voor de volgende fase in de restauratie van de Sint-Martinuskerk.