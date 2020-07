Professor Biostatistiek voorspelt: “Lokale lockdowns zijn niet te vermijden en er komt een nieuwe piek in november” Frank Eeckhout

22 juli 2020

09u21 0 Aalst Professor Biostatistiek Kurt Barbé van de Vrije Universiteit Brussel voorspelt dat er lokale lockdowns aan zitten te komen als we ons gedrag niet tegen 31 juli over een andere boeg gooien. Volgens Barbé is de tweede golf nu zelfs al bezig. “De ziekenhuisopnames stijgen sneller dan wat ik eerder voorspelde. Als we niets veranderen, volgt een nieuwe piek in november. En die zal hoger liggen dan de eerste piek in april", stelt Barbé vast.

Professor Kurt Barbé (VUB) was oorspronkelijk niet van plan om zo snel met een update te komen na zijn bericht begin juli. Daarin waarschuwde hij al dat de situatie ernstig werd: “De hospitalisaties blijven dalen, maar de R-waarde (het getal dat aangeeft hoeveel mensen één besmet persoon aansteekt, nvdr.) neemt voor de derde week op rij toe. De wekelijkse minima/maxima-cijfers blijven ook een stijgende trend aanhouden. Het is heel logisch dat de besmettingen toenemen, voor de hospitalisaties dat doen. De gemiddelde hospitalisatiegroei is 0.97294. Als dit model ongewijzigd blijft, zal de groeitrend de kritische waarde van 1 bereiken op 18 juli”, zo stelde de professor.

(Lees verder onder foto)

Lokale lockdowns

18 juli is gepasseerd en de nieuwste cijfers wat de hospitalisaties betreft die Sciensano publiceerde, geven een steilere stijging dan wat de professor eerder voorspelde in zijn model. Barbé berekende dus een nieuw model, en dat is niet erg positief. “Mijn model houdt de huidige R-factor op 1.2064. Maandag gaf collega Geert Molenberghs wat inzicht in projecties die we met de verschillende modelbouwers maakten half mei van hoe een tweede golf er zal uitzien. Ik vrees dat de data consistent zijn met de pessimistische verwachtingen die toen gemaakt werden. Ik vrees dat lokale lockdowns op deze manier niet te vermijden zijn. Het zijn als brandjes in een bos, ze vallen moeilijk te controleren. De exponentiële groei zet zich in en men realiseert zich steeds te weinig dat dit een multiplicatief proces is. Het gaat traag waardoor men het niet zo serieus neemt, maar dat is net eigen aan zo’n proces. We hebben nog tot 31 juli de tijd om de groei om te buigen, stabilisatie is niet voldoende", waarschuwt Barbé.

Volgens het nieuwe model van Barbé is de tweede golf inmiddels ingezet. Nu neemt het aantal patiënten in de ziekenhuizen nog heel geleidelijk toe, maar in september zou dat getal steil de lucht in gaan. Om zo begin november tot een nieuwe piek te komen. Die zou meer dan de helft hoger liggen dan de piek die we begin april kenden. Toen lag er een 6.000-tal mensen in het ziekenhuis. Volgens het model van Barbé zouden dat er in november bijna 10.000 zijn.

Mondmaskers dragen kan helpen om te voorkomen dat de situatie erger wordt. “Het gedrag van de mensen moet gewijzigd worden. Ik herhaal mijn oproep tot mondmaskers om meer sensibilisering en bewustwording te creëren”, besluit hij.