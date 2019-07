Professor Bart Maddens krijgt ereteken Orde van de Vlaamse Leeuw Rutger Lievens

08 juli 2019

13u48 6 Aalst De Orde van de Vlaamse Leeuw heeft professor Bart Maddens het ereteken van de vereniging toegekend. Bart Maddens mag zich sinds de uitreiking in het stadhuis van Aalst Ordedrager noemen.

Maddens kreeg een zilveren plaquette van professor Matthias Storme die sinds 1998 voorzitter is. In zijn laudatio wees professor Storme de aanwezigen erop dat de Orde van de Vlaamse Leeuw sinds 1971 jaarlijks wordt toegekend ter erkenning van verdiensten in verband met een consequente en kordate houding in de sociale en culturele ontvoogding van de Vlaamse gemeenschap. Ook voor prestaties die de integratie van de Nederlanden bevorderen naast acties en initiatieven met het oog op de uitstraling van de Nederlandse taal en cultuur. En Storme legde de link met professor Bart Maddens, die de eerste politicoloog en politiekwetenschapper in de rij van Ordedragers is.

“Hij graaft grondig met de instrumenten van zijn discipline. Met archeologische precisie heeft hij in drie decennia lang het verborgen bouwwerk van de partijpolitiek blootgelegd: de financiële onderbouw (het geld van en voor de partijen), hoe het spel wordt gespeeld (de omgang met kandidaten, kiessystemen, quota en programma’s), de gevolgen op onze samenleving, en het beeld is vaak niet erg fraai. Op dat vlak is professor Maddens een internationale autoriteit, die zowel voor een internationaal publiek publiceert, als dit alles in het Nederlands begrijpelijk maakt voor de mensen hier”, aldus Storme

Recente voorgangers van de nieuwe drager van de Orde van de Vlaamse Leeuw zijn onder meer Jeroen Brouwers, Manu Ruys, Eric Ponette, Luc Van den Brande, Jean-Pierre Rondas, Richard Celis, Axel Buyse, Rik Van Cauwelaert, Louis Vos en Lieve Gevers.