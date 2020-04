Professor Barbé: “Mijn model voorspelt 4.059 sterfgevallen in de ziekenhuizen en 3.457 in de woonzorgcentra” Rutger Lievens

14 april 2020

10u31 10 Aalst VUB-professor Kurt Barbé uit Nieuwerkerken is geselecteerd om deel uit te maken van de wetenschappelijke raad die de Vlaamse regering zal adviseren tijdens de coronacrisis. Prof Barbé is biostatisticus en maakt sinds de uitbraak van de epidemie modellen die het verloop van de pandemie voorspellen. In zijn laatste update voorspelt hij 4.059 sterfgevallen in de ziekenhuizen en 3.457 sterfgevallen in de woonzorgcentra.

Vlaams minister van Innovatie en Wetenschap Hilde Crevits investeert extra in onderzoek rond het coronavirus. Er gaan extra middelen naar het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, er wordt een wetenschappelijke raad opgericht en vandaag lanceert het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek een nieuwe oproep rond onderzoek. Voor de projecten wordt 3,75 miljoen euro vrijgemaakt.

Toponderzoekers

Zo is er een ‘Wetenschappelijke COVID-raad’ opgericht onder leiding van Jo Bury van het VIB en lanceert minister Crevits een nieuwe oproep vanuit het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO). “9 toponderzoekers in Vlaanderen die werken rond bestrijding van coronavirus zullen advies uitbrengen over het wetenschappelijk onderzoek tegen het virus”, zegt minister Crevits (CD&V).

Een van de doelstellingen van de raad is het ontwikkelen van data-gedreven modellen. “Dit wordt nu al gebruikt om de verspreiding van het virus te voorspellen in de volgende weken. Maar dit kan ook gebruikt worden om lessen te leren uit de huidige lockdown, of om scenario’s te ontwikkelen om de lockdown stapsgewijs los te laten”, zegt de minister.

7.400 doden

Dat is de specialiteit van biostatisticus Kurt Barbé, professor aan de VUB. Die ontwikkelde een statistisch model dat het verloop van de epidemie voorspelt en geeft al sinds de uitbraak van de epidemie elke dag een update. Zijn wiskundig model is gebaseerd op de data van het aantal hospitalisaties. Gisteren schreef hij: “Het model schat aan het einde van de rit een totaal van 20.432 afgesloten gevallen - zij het genezen of gestorven. Vandaag is dat een cumulatie van 10610. Als de verhoudingen zoals Sciensano momenteel rapporteert aanhouden dan leidt dit vermoedelijk tot 12.916 genezingen, 4.059 sterfgevallen in de ziekenhuizen en 3.457 sterfgevallen in de woonzorgcentra. Geconfronteerd met de data lijkt het huidige model een goede weergave van de realiteit”, zegt Barbé.