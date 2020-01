Professionele cannabisplantage opgerold in Asserendries Koen Baten

23 januari 2020

15u49 0 Aalst De recherche van Aalst heeft dinsdagochtend een cannabisplantage opgerold in de Asserendries in Aalst. De politie viel het pand ‘s morgens binnen en kon daar een grote professionele plantage aantreffen. Burgemeester Christoph D’Haese bevestigt het nieuws. “We blijven werken om deze problemen aan te pakken”, klinkt het.

De plantage werd afgelopen dinsdag al ontmanteld en opgeruimd, maar de feiten kwamen nu pas aan het licht. Na een inval van de politie werd het pand verzegeld. De burgemeester van Aalst bevestigt dat de inval in de woning kadert in een gerechtelijk onderzoek van de politie en dat er een plantage werd aangetroffen. Hoeveel planten er net in het pand aanwezig zijn is nog niet duidelijk. “Het ging alleszins om een goed georganiseerde plantage.”

Opnieuw betreft het een gewone rijwoning in de stad. Enkele maanden geleden werden er ook al honderden planten vernietigd in een cannabisplantage in de Binnenstraat. Dit keer was het opnieuw prijs. Een van de buurtbewoners merkte dat er af en toe wel verdachte handelingen gebeurden, maar had nooit verwacht dat er zich dit soort praktijken zouden afspelen. “Het pand stond sinds deze zomer leeg en dan was er niet altijd beweging te zien", klinkt het. “Enige tijd later kwam er regelmatig een persoon langs in het pand, maar hij bleef nooit lang en was er ook zeker niet alle dagen.”

De buurtbewoonster had echter niet meteen argwaan. “Ik zag wel dat er verduisterende gordijnen hingen. De bewegingen die er waren zijn misschien wel verdacht, maar ik had nooit verwacht dat hier een plantage zou zijn", aldus de vrouw. De gordijnen zijn nu verdwenen en het pand is verzegeld door de politie.

Er zou ook een iemand zijn opgepakt in het onderzoek die aangetroffen werd door de politie in de woning. Of er nog meer verdachten zijn is op dit moment niet duidelijk.