Prof biostatistiek Kurt Barbé optimistisch over opening van de scholen: “De situatie blijft onder controle” Rutger Lievens

24 augustus 2020

16u49 0 Aalst In juli luidde hij nog de alarmklokken, maar prof biostatistiek Kurt Barbé is tegenwoordig iets positiever. “Voorlopig ben ik optimistisch wat betreft de opening van de scholen. Indien dit aan het model wordt aangeboden wat het aantal contacten verhoogt, blijft dit beheersbaar”, zegt hij in een update.

In juli was de prof enorm ongerust. Volgens hem stevenden we recht op een tweede piek af. De regering nam prompt maatregelen en die lijken resultaat te hebben. “Ik kreeg van een aantal mensen de vraag om een update en een verklaring dat het aantal positieve tests daalt alsook het aantal nieuwe opnames terwijl de hospitalisatiegraad constant blijft. Bij deze een kleine update van de huidige situatie. Momenteel bevinden we ons in een situatie met een huidige R-factor van 0.9908 met grenzen [0.9171-1.0648]. Dat is iets hoger dan wat bekomen wordt op basis van de nieuwe opnames of het aantal besmettingen. De reden is dat in mijn model het algoritme ook het aantal Intensieve Zorgen-opnames beschouwt. Dit is de laatste week licht gestegen, wat de hospitalisatieduur gemiddeld langer maakt”, zegt hij.

“Gezien de R-factor rond 1 zich bevindt, blijft de situatie onder controle. We zien ook een stagnatie in de besmettingscijfers uit Brussel. Voorlopig ben ik optimistisch over de opening van de scholen. Indien dit aan het model wordt aangeboden wat het aantal contacten verhoogt, blijft dit beheersbaar. Een verdere daling van het aantal positieve testen zal gunstig bijdragen om nog meer naar de ondergrens van het betrouwbaarheidsinterval op te schuiven”, zegt de prof.