Proces na zware agressie aan Sint-Martinuskerk uitgesteld: eerst duidelijkheid nodig over duur arbeidsongeschiktheid slachtoffer Nele Dooms

27 januari 2020

16u39 36 Aalst In de Dendermondse rechtbank is het proces gestart tegen vier vechtersbazen die aan de Sint-Martinuskerk in Aalst in het najaar van 2017 een man in elkaar sloegen. De strafzaak werd echter meteen uitgesteld omdat er eerst duidelijkheid moet komen over de duur van de arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer. Die liep bij de gruwelijke vechtpartij tal van fracturen in het aangezicht op.

De feiten dateren van midden september 2017, in de vroege uurtjes van een zaterdagnacht. Mario Diaz Martinez, toen 43 jaar, was met zijn broer op weg naar huis na een nachtje stappen in danscafé Oxygène. Toen ze aan de Sint-Martinuskerk passeerden, zagen ze dat er een gevecht aan de gang was tussen jongeren. Diaz probeerde tussen te komen in het gevecht, maar werd vervolgens zelf slachtoffer van de agressie. De man werd neergeslagen en liep ettelijke breuken in het gezicht op. Toen een politiepatrouille naderde, zetten de daders het op een lopen.

De vechtersbazen werden achteraf wel geïdentificeerd en moeten zich nu in de rechtbank verantwoorden. De zaak werd maandag opgeroepen, maar meteen weer uitgesteld. Er blijkt immers nog discussie te bestaan over de duur van de arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer. De rechter zal volgende maand een deskundige aanstellen om daar uitsluitsel over te brengen.