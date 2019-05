Prinses Astrid morgen in Moorsel voor opening PiKANT! Rutger Lievens

28 mei 2019

13u39 3 Aalst Hoog bezoek woensdag in Moorsel bij Aalst, want prinses Astrid en prins Lorenz bezoeken er de tentoonstelling Pikant. De prinses wordt verwacht omstreeks 15.40 uur.

Ondernemer Fernand Huts opent morgen in Moorsel de tentoonstelling ‘PiKANT! Vijf eeuwen cultuurgeschiedenis uitgekleed’. De opening vindt plaats in de Sint-Martinuskerk in Moorsel. Prinses Astrid en prins Lorenz worden er verwacht tegen 15.40 uur en ze zullen tegen 16.25 uur de tentoonstelling openen.