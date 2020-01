Prinsenverkiezing: Yvan behaalde 845 punten, Werner had er 801 Rutger Lievens

26 januari 2020

12u51 12 Aalst Yvan De Boitselier is de nieuwe Prins Carnaval van Aalst. In de Florahallen kreeg hij uiteindelijk de meeste punten van de jury. Hij was de beste in de kennisproef en kreeg ook de meeste sms’jes. Hier nog eens de punten voor Werner en Yvan.

In totaal kreeg Yvan 845 punten, Werner Kinoo had er 801. Het is duidelijk dat er moeilijke vragen werden gesteld tijdens de kennisproef, want beide kandidaten scoorden niet zo hoog. Werner had 23 op 50, goed voor 115 punten op 250. Yvan haalde 29 op 50, goed voor 145 punten. Allebei haalden ze het maximum aantal punten op de sms-voting, 250 punten. Werner kreeg 1.893 sms’jes, Yvan 2.395 sms’jes. Tot slot waren er ook nog de punten van de jury. Werner behaalde daar 218 op 250, Yvan kreeg 225 punten op 250.