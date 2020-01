Prinsenverkiezing: Wachten op de bekendmaking van de winnaar, carnavalisten bouwen feestje Rutger Lievens

25 januari 2020

23u44 0 Aalst Iets na middernacht weten we wie de nieuwe prins carnaval van Aalst wordt. Tot die tijd zijn er optredens van oud-prinsen carnaval. Carnavalisten bouwen een feestje.

Nog even en we weten het wie de prinsenverkiezing van 2020 wint: Werner of Yvan... In de Flora wordt een feestje gebouwd. Hier enkele sfeerbeelden van in de zaal.