Prinsenverkiezing: Michel Cleemput diende deze zomer kandidatuur in, maar trok zich in extremis terug Rutger Lievens

26 september 2019

14u20 0 Aalst Het is nu officieel: de prinsenverkiezing op 25 januari 2020 in Aalst zal gaan tussen Yvan De Boitselier en Werner Kinoo. Het stadsbestuur van Aalst aanvaardde twee van de drie kandidaturen. Jawel, u leest het goed, er was toch nog een derde kandidaat deze zomer zonder dat iemand het wist: Michel Cleemput (70). Die trok zich echter voor het schepencollege kon oordelen al terug uit de race.

Zonder er vooraf veel poeha rond te verkopen, diende Michel Cleemput (70) deze zomer zijn kandidatuur in voor de prinsenverkiezing van 2020. In april 2018 stond de carnavalswereld op stelten: lokaal icoon Antoine Van Der Heyden kondigde aan deel te willen nemen aan de prinsenverkiezing van 2019. Op de persconferentie bleek echter dat dat een grap was en dat Michel Cleemput terugkeerde uit zijn carnavalspensioen om voor de vierde keer prins carnaval te willen worden. Michel Cleemput was al eens prins in 1971, 1973 en 1978. Hij en Kamiel Sergant zijn de enige Aalstenaars die drie keer de prinsenverkiezing wonnen.

Toch kandidaat

Cleemput is dus een monument in het carnaval. In 2019 trok hij zich in extremis terug uit de race voor de prinsentitel en liet al eens vallen het in 2020 opnieuw te proberen. Ondertussen raakte die uitspraak wat onder het stof, maar hij diende afgelopen zomer wél zijn kandidatuur in voor de prinsenverkiezing van 2020.

“Dat klopt volledig, maar ik heb mijn kandidatuur nadien ook weer ingetrokken. Word ik niet een beetje te oud voor zo’n verkiezing? Als ik tussen de carnavalisten loop, er zijn er niet zoveel meer van mijn leeftijd. Meedoen aan de prinsenverkiezing is een tijdje een optie geweest, maar het is nu definitief van de baan. Ik trek mij terug op Tenerife, waar ik woon. Het leven in België, ik kan er na al die jaren in Tenerife ook nog moeilijk aan gewend raken. Hier heb je veel minder stress”, reageert hij.

Yvan en Werner

En dus gaat het op 25 januari 2020 tussen Yvan De Boitselier en Werner Kinoo. Twee anciens van het carnaval. Yvan zijn vader Jean-Paul was prins in 1967 en 1970, zijn vader Fransky was ooit de eerste keizer carnaval. Yven was zelf nog nooit prins carnaval. Werner Kinoo wil een derde keer prins carnaval worden, na overwinningen in 1994 en 2014. Zijn vader Paul Kinoo was ook al prins carnaval.