Prinsenverkiezing: Kandidaat Werner laat Flora ontploffen! Hoe geweldig was dat? Rutger Lievens

25 januari 2020

21u32 180 Aalst Wat was dat?! Werner Kinoo zijn show is afgelopen en hij heeft de hele zaal in vuur en vlam gezet.

In zijn show zagen we hoe Werner droomt van een carnavalsmuseum en opvallend was ook zijn liedje waarin hij verkleed als duif het podium op ging. “Wie een standbeeld wil, moet de duivenstront erbij nemen”, was de boodschap aan burgemeester Christoph D’Haese en al wie nog graag in de media verschijnt en volgens Werner ‘de held uithangt’. De zaal kon het smaken en Werner genoot ook merkbaar. “Het is geweldig nog eens op het podium te staan. Ik heb weer vier fantastische liedjes erbij, met dank aan de tekstschrijvers. Ik sta zo graag op een podium, zou het graag nog eens overdoen. Maar dit was alleszins wel de laatste keer. De supporters weten nu wat ze moeten doen, bij de stemming aan mij eens denken”, zei Werner Kinoo.