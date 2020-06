Prinsenverkiezing en prijsuitreiking na Carnaval Aalst worden bedreigd door coronavirus Frank Eeckhout

16 juni 2020

08u55 132 Aalst Het sluimerend coronavirus brengt ook de verkiezing van Prins Carnaval in Aalst in gevaar, net als de competitie tijdens de stoet en de daaraan gekoppeld prijsuitreiking. “Als het coronavirus in de aanloop naar carnaval weer de kop opsteekt, moet er een scenario klaarliggen om de stekker uit het carnavalsgebeuren te trekken. Daar wordt nu met alle betrokken partijen aan gewerkt", verduidelijk de voorzitter van het Feestcomité Dirk Verleysen.

Omdat zowel de prinsenverkiezing als de prijsuitreiking in een bomvolle zaal plaatsvinden, werken alle betrokken partijen aan een noodscenario waarbij de stekker uit beide evenementen kan worden getrokken. Het nog steeds sluimerende coronavirus en het risico op besmettingen bij massa-evenementen noopt het Aalsterse carnavalsmilieu tot het nemen van deze drastische beslissing. Gisteren werden de verschillende scenario’s besproken op een gemeenteraadscommissie en op dinsdag 23 juni worden de beslissingen voorgelegd aan de gemeenteraad. Tot dan laat niemand diep in zijn kaarten kijken.

“Momenteel worden de verschillende scenario’s besproken met alle betrokken partijen. Als we in de aanloop naar carnaval plots geconfronteerd worden met een opflakkering van het coronavirus moeten we een noodscenario klaar hebben. Daar wordt nu aan gewerkt", laat Dirk Verleysen weten.