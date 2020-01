Prinsenverkiezing: Carnavalisten uit de bol voor Yvan! Rutger Lievens

25 januari 2020

22u17 42 Aalst De jury staat voor een onmogelijke opdracht na de show van Yvan De Boitselier. Het was af. Nergens kunnen kandidaat-prinsen carnaval dit presteren!

Yvan De Boitselier bracht in zijn show een ode aan de vele vrouwelijke carnavalisten die vele avonden voor carnaval kostuums zitten te stikken. Ook de ontwerpers van kostuums van atelier Sandy passeerden de revue. Yvan schonk de Flora een onvergetelijke show, waar nog lang zal over gesproken zal worden. “Er is maar één ding dat ik wens, voor één keer prins carnaval zijn van Aalst!”, besloot Yvan zijn show. Presentator Filip Van De Winkel vatte de avond mooi samen: “Dit is de Champions League der prinsenverkiezingen. Dit is een titanenstrijd! Dit is Mohammed Ali tegen Cassius Clay!”