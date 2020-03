Prinsenverkiezing Arendcarnaval uitgesteld door coronavirus Rutger Lievens

12 maart 2020

18u02 380 Aalst Het Arendbestuur heeft na onderling overleg beslist om de prinsenverkiezing van het Arencarnaval in Aalst op 21 maart niet te laten doorgaan door de coronavirus-epidemie.

“We zoeken een nieuwe datum, maar kunnen hier nog geen uitsluitsel over bieden. De verkochte toegangskaarten blijven natuurlijk geldig. We kunnen dan ook al stellen dat Arendcarnaval eveneens op een andere datum zal plaatsvinden. Het bestuur zal samen met de kandidaten van 2020 de mogelijkheden bekijken”, zegt Kristof Roelandt van het Arendcarnaval in Aalst.

Volg de laatste updates omtrent de coronavirus-crisis in Aalst en regio hier.