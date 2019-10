Prinsenverkiezing (allerlaatste keer) in Flora Rutger Lievens

04 oktober 2019

16u36 66 Aalst De prinsenverkiezing op 25 januari 2020 in Aalst zal gaan tussen Yvan De Boitselier en Werner Kinoo. Dat wisten we al. De locatie ligt nu ook vast: de prinsenverkiezing zal opnieuw kunnen plaatsvinden in de Florahallen in Aalst. Elk jaar is het eventjes afwachten of er een akkoord bereikt wordt met de eigenaar. Het zou nu écht wel de laatste keer zijn dat de prinsenverkiezing daar kan plaatsvinden.

Het stadsbestuur heeft een overeenkomst bereikt met de eigenaar van de Flora in Aalst. De prinsenverkiezing zal plaatsvinden op 25 januari 2020 in de Florahallen. Zoals elke keer de laatste jaren, zal u denken. Toch zou dit wel eens de allerlaatste keer kunnen zijn.

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) bevestigde de deal over de prinsenverkiezing. “We kunnen daar dit jaar nog terecht voor de prinsenverkiezing. Waarschijnlijk is het wel de allerlaatste keer. Het is een dossier dat we jaar per jaar bekijken. Wat het na 2020 wordt, dat kan ik nu nog niet zeggen”, aldus de burgemeester.

De kans is zo goed als nihil dat in 2021 al een nieuwe evenementenhal is gebouwd op de Tragel-site, wat nog altijd de bedoeling is. De Flora zelf zal in 2021 meer dan waarschijnlijk al zijn afgebroken en als het aan de eigenaar ligt zal tegen dan al het begin van de nieuwe zorgwijk te zien zijn. De procedure om de bestemming van de site te wijzigen naar een zorgwoonwijk loopt nog altijd.