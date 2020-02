Prins carnaval Yvan: “Carnaval is van Aalst en van Aalst alleen!” Rutger Lievens

23 februari 2020

18u06 0 Aalst Prins carnaval Yvan De Boitselier beleefde een van de mooiste dagen van zijn leven. Zijn droom om als prins door Aalst te rijden, kwam uit. Hij wenst alle carnavalisten een fijn feest. “Aalst is van ons”, zei hij.

Yvan De Boitselier behoort tot een prinsendynastie: zijn vader Jean-Paul en grootvader Fransky waren ook prins carnaval. Drie generaties carnavalsprinsen dat is uniek in Aalst. Prins Yvan was geëmotioneerd toen hij in zijn open wagen de Grote Markt op reed. “De pers zal kunnen zien wat voor moois er allemaal in de stoet meegaat. Het is uniek. Ik ben de gelukkigste mens ter wereld. Aalstenaars, carnaval is van Aalst en alleen van Aalst!”, zei hij.