Prins carnaval legt bloemen neer voor Ilse Uyttersprot: “We zullen je hard missen” Rutger Lievens

07 augustus 2020

09u52 30 Aalst Prins carnaval Yvan De Boitselier en vertegenwoordigers van het Feestcomité, de stad en de carnavalsgroepen hebben bloemen neergelegd aan de vredesboom als eerbetoon aan Ilse Uyttersprot. De schepen werd eerder deze week vermoord teruggevonden. Een shock ging door heel Aalst en niet in het minst door de carnavalswereld, waar Ilse Uyttersprot graag gezien was.

Prins carnaval Yvan las een tekst voor en haalde mooie herinneringen op aan Uyttersprot. Hier de tekst:

Heila Ilse,

Je bent en was letterlijk en figuurlijk een grote dame. Een dame met het hart op de tong, een dame met heel veel gedrevenheid in alles wat je ondernam.

Politica en carnavaliste. Binnen de carnavalswereld noemden we je niet ‘Ilse’ maar... ‘ons Ilse’.

Wat jou is overkomen is zo onwezenlijk, zo onbegrijpelijk maar vooral zo oneerlijk! Niemand verdient het om op deze manier de wereld te verlaten. Dit laat geen enkele Aalstenaar onberoerd, dat blijkt uit de duizenden rouwbetuigingen, huilende ajuinen en zovele mooie foto’s op sociale media. Dat zegt genoeg over wat jij voor Aalst hebt betekend. Dit eerbetoon is voor jou Ilse, maar laat dit moment ook een hart onder de riem zijn voor je mama en je 2 kids Alec en Janik.

Ikzelf en mijn collega’s carnavalisten Dirk, Sven, Jan, Michel, Patrick en Jelle die op hun beurt elk een stukje van onze carnaval vertegenwoordigen zijn ons zeer bewust dat zoveel Aalstenaars en carnavalisten hier graag hadden willen bijzijn. Door de Corona hebben we geen keuze om dit in zeer beperkte kring te laten plaatsvinden.

Lieve Ilse, je lach sprak boekdelen, je warmte, liefde voor onze stad, je persoonlijkheid ... het stond als een huis. De voorbije carnaval zong ik ‘Als de stoet passeirt’ Vandaag zeg ik ‘Als ons Ilse passeirt ten was da gegarandeird ne lach nor iederiejn’

We gaan je allemaal zo hard missen Ilse! Bedankt voor wat jij voor onze stad en onze carnaval hebt betekend. We zeggen je geen vaarwel, maar wie weet... tot later!

Prins Yvan