Prins carnaval Bart De Meyst gaat trouwen Rutger Lievens

01 juli 2019

13u26 16 Aalst Prins carnaval Bart De Meyst heeft zijn vriendin Sien De Donder ten huwelijk gevraagd. En ze heeft ja gezegd!

Sien was de sterke vrouw achter prins Meyst tijdens zijn campagnejaar. Het duo was onafscheidelijk, waar Bart De Meyst ging, was zij ook en de liefde spat ervan af. Bart De Meyst ging nu ook op de knieën voor zijn Sien, en ze heeft ja gezegd.

Wanneer het verliefde paar trouwt is nog niet beslist. “Neen, er is nog geen datum vastgelegd. We zoeken eerst naar een locatie en zullen dan pas een datum prikken”, zegt de gelukkige prins carnaval.