Prins Bart De Meyst krijgt plaats aan ‘Wall of Fame’ in stedelijk museum Rutger Lievens

30 januari 2020

10u18 0 Aalst De foto van prins Bart De Meyst is toegevoegd aan de ‘Wall of Fame’ van het stedelijk museum van Aalst. Daar hangt de foto van elke prins carnaval die er ooit geweest is.

Op de eerste verdieping van het stedelijk museum van Aalst vind je het carnavalsmuseum. In dat carnavalsmuseum is er de zogenaamde ‘prinsenwand’, een soort van Wall of Fame met de foto van elke prins carnaval uit de geschiedenis van Aalst. “We zetten de aftredende prins De Meyst nog eens in de kijker. Bart, krijgt na een schitterend prinsenjaar dat voorzien was met een traan en een lach een plaatsje op onze prinsenwand”, klinkt het bij het museum.

Ook de affiche van carnaval 2020 en de campagneaffiches van Werner Kinoo en Yvan De Boitselier zijn te bezichtigen in het museum.