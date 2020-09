Prenovatie, Steunpunt Welzijn, Sociale Kruidenier en #Feedthenurses Collectief uitgeroepen tot duurzame coronahelden Rutger Lievens

18 september 2020

Prenovatie, Steunpunt Welzijn, Sociale Kruidenier en #Feedthenurses Collectief uitgeroepen tot de duurzame coronahelden van de stad Aalst.

Samen met 85 andere Vlaamse steden en gemeenten viert Aalst van 18 tot 25 september de Week van de Duurzame Gemeente. Dan zet de stad de Aalsterse ‘Duurzame Helden’ opnieuw in de kijker. Dit jaar ligt de focus op coronahelden: mensen, organisaties en diensten die bijzondere inspanningen hebben geleverd in tijden van corona en zich ook in de toekomst blijven inzetten voor een duurzame wereld. De ‘Agenda 2030 van de Verenigde Naties’ is een lange-termijn-agenda met 17 doelstellingen die van de aarde een meer duurzame plaats moeten maken tegen 2030, zowel sociaal, economisch als ecologisch.

De Week van de Duurzame Gemeente 2020 valt midden in de corona-epidemie. “Daarom ligt de focus dit jaar speciaal op coronahelden: mensen, organisaties en diensten die bijzondere inspanningen hebben geleverd in tijden van corona en zich ook in de toekomst blijven inzetten voor een duurzame wereld”, legt Karim Van Overmeire (N-VA), schepen van Europese en Internationale Samenwerking, uit. “Als overheid kan je wel bepaalde lijnen uitzetten, het beleid bepalen, maar de echte veranderingen moeten door mensen waargemaakt worden. In het verleden plaatsten we deze duurzame helden tijdens een persmoment in de kijker, maar de gegeven omstandigheden maken dat onmogelijk. Daarom stellen we hen graag aan u voor aan de hand van enkele filmpjes.”

4 rolmodellen

Op de Facebookpagina van de Stad Aalst zal vanaf 18 september elke dag een dergelijk filmpje verschijnen. De volgende 4 Aalsterse organisaties staan in de kijker als Duurzame corona helden. Prenovatie bvba is een Aalsterse bouwfirma die bij het begin van de uitbraak van de coronacrisis als 1 van de eersten in België startte met de plaatsing van plexiglas overal in België. De sociale kruidenier is een team binnen de dienst Sociale Zaken van het OCMW. Tijdens de ‘lockdown’ paste het team van de kruidenier zijn werking snel aan op voedselbedelingen aan huis.

Steunpunt Welzijn vzw werkt aan sociale integratie via sociale economie, vrijwilligerswerk en diensten op maat. Als partner van het OCMW Aalst werden in volle coronacrisis extra werkvloeren gecreëerd voor art.-60-werknemers die op andere plekken niet meer konden werken. #Feedthenurses is een collectief van chefs in verschillende Vlaamse regio’s (waaronder Aalst) die zich inzetten voor onze spreekwoordelijke strijders aan het front. In Aalst gebeurde dit in samenwerking met TechniGO!

Deze vier Aalsterse rolmodellen hebben bijzondere inspanningen geleverd in tijden van corona en verdienen daarom de nodige aandacht. Ze zijn als inspirerend voorbeeld opgenomen op de website van VVSG www.duurzamegemeente.be.