Premie voor groene make-over van voortuinen: “Meer natuur in de stad en minder grijze straten” Rutger Lievens

28 april 2020

13u22 6 Aalst De stad Aalst wil haar inwoners motiveren om hun voortuin te vergroenen. Vanaf midden mei kan je een premie aanvragen waarmee je je voortuin kan heraanleggen. De stad Aalst betaalt 75 procent van het bedrag, de bewoner legt 25 procent bij. De stad levert het ontwerp, de aannemer en de tuinarchitect. “In het najaar zullen verschillende voortuinen in Aalst een groene metamorfose ondergaan”, hoopt het stadsbestuur.

De stad ontving in het kader van lokale vergroening een subsidie van 59.250 euro van het Agentschap Natuur en Bos. “Onder toezien van de dienst Milieu en Natuur koos de stad ervoor om deze subsidie in te zetten voor het vergroenen van de Aalsterse voortuinen”, zegt schepen van Milieu en Natuur Katrien Beulens. “Voor mensen die een voortuin hebben maar zelf geen tijd, inspiratie of groene vingers hebben, is deze subsidie ideaal. Veel inwoners gaan er nog steeds van uit dat een voortuin vooral dienst moet doen als oprit en parking voor de wagen. Een volledige verharding is eigenlijk helemaal niet nodig om plaats te hebben voor de auto. Samen kunnen we de stad omvormen tot een groenere plek mét een meerwaarde op vlak van natuur en klimaat.”

75 procent

Het project levert een win-winsituatie op voor de stad én haar inwoners. “De stad kan haar groenareaal uitbreiden, de betrokken bewoners krijgen een quasi gratis ‘make-over’ van hun voortuin en alle bewoners van Aalst kunnen genieten van meer groen in de straat”, zegt de schepen. Concreet neemt de stad 75 procnet van de kosten op zich. “We richten ons op tuintjes met echte meerwaarde voor de natuur en het klimaat en dus niet gewone siertuintjes. De stad betaalt 75 procent, de inwoner 25 procent. De stad zorgt voor het ontwerp, aannemer en tuinarchitect.”

Inschrijven vanaf midden mei

Schepen van Ruimtelijke ordening, Caroline Verdoodt (N-VA), hoopt dat de straten van Aalst zo minder grijs worden. “Bij nieuwe bouwaanvragen zien we al te vaak dat de volledige voortuin wordt verhard. In onze stad geldt evenwel de regel dat slechts vijftig procent van de voortuin mag verhard zijn. Met dit project kunnen we helpen om onze straten minder grijs te maken en zetten we mensen aan om zelf ook meer groen in de buurt te voorzien”, zegt Verdoodt.

Inwoners van de stad Aalst met interesse om hun voortuin te vergroenen, kunnen vanaf midden mei tot midden juli inschrijven. Alle informatie en voorwaarden zullen binnenkort verschijnen op de website van de stad (www.aalst.be) en via de Facebookpagina van zowel de stad als KlimaatneutrAalst.