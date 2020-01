Prékiezing van De Zwisjelmoizen: “Sinds 2009 altijd uitslag prinsenverkiezing juist voorspeld” Rutger Lievens

06 januari 2020

13u40 2 Aalst Op zaterdag 11 januari is er het Driekoningenfeest in zaal Cinema en zoals de traditie het wil is er op dezelfde avond ook de Prékiezing van de Aalsterse carnavalsgroep De Zwisjelmoizen. Sinds 2009 wordt de winnaar van dit voorsmaakje van de prinsenverkiezing ook de uiteindelijke prins carnaval.

In zaal Cinema nemen Werner Kinoo en Yvan De Boitselier het een eerste keer op tegen mekaar. De winnaar van de wedstrijd op het Driekoningenfeest, mag bepalen of hij als eerste of als laatste optreedt. Dat is echter niet het enige spannende moment van de avond. Wat verderop in café De Beiaard vindt de Prékiezing van De Zwisjelmoizen plaats.

“Sinds 2009 heeft de Prékiezing van De Zwisjelmoizen altijd de juiste prins carnaval aangeduid. Het is de afterparty van het Driekoningenfeest, met tal van optredens van oud-prinsen”, aldus de carnavalsgroep.