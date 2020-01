Prachtig beeld: Prins Yvan met prinsenscepter in dromenland Rutger Lievens

27 januari 2020

13u24 18 Aalst Dit mooie beeld wilden we u niet onthouden: daags na de prinsenverkiezing werd Yvan De Boitselier wakker met de prinsenscepter dichtbij hem in bed. Na twee pogingen werd hij op zijn derde prinsenverkiezing verkozen tot prins Yvan. En de scepter, die laat hij duidelijk niet meer los.

“Voor wie zich afvraagt hoe het met onze prins is ondertussen...”, stond er te lezen op de Facebookpagina van Yvan vér 2020. Aan de tekst werden de hashtags #prinsjyvan, #doornroosje, #nilossen en #twasgiejnendroeim toegevoegd. Het was inderdaad geen droom, Yvan is Prins Carnaval van Aalst en hij geniet er duidelijk met volle teugen van.