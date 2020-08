Potjes zomerhoning ten voordele van Mijlbeekbos Rutger Lievens

10 augustus 2020

14u45 1 Aalst Natuurpunt Aalst en imker Ronny Verlé verkopen potten zomerhoning ten voordele van het beheer van Mijlbeekbos.

De imker en de natuurorganisatie sloegen de handen in mekaar. De bijtjes van Ronny vliegen in het Mijlbeekbos en de opbrengst van de zomerhoning vloeit ook terug naar de natuur. Voor een pot van 500 gram betaal je 8 euro. De voorraad is beperkt dus snel zijn is de boodschap. Bestellen kan door te mailen naar Ronny met het mailadres pirosfestikos@gmail.com.