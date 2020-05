Potje op vuur zorgt voor rookontwikkeling, situatie snel onder controle Koen Baten

15 mei 2020

19u18 10 Aalst Op de Ninovesteenweg in Erembodegem is er vrijdagavond rond 18.15 uur een kleine brand ontstaan in een woning. De bewoners hadden een pot op het vuur laten staan.

De brand zelf werd snel opgemerkt en de Aalsterse brandweer kwam ter plaatse. De schade bleef uiteindelijk minimaal. Er was enkel wat rookontwikkeling in de woning. Er vielen geen gewonden. De woning werd even verlucht door de brandweer. Door de brand moest het verkeer plaatselijk even rondrijden, maar de hinder was beperkt.