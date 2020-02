Possensje wint bij de grote carnavalsgroepen Rutger Lievens

24 februari 2020

23u05 0 Aalst Carnavalsgroep Beschomt haalt het bij de grote carnavalsgroepen. Beschomt eindigt op de tweede plaats, Lotjonslos vervolledigt het podium.

Bij de grote groepen was het een nek-aan-nek race tussen Beschomt en Possensje. Op de derde plaats bij de grote groepen eindigde Lotjonslos. Zij brachten een prachtige wagen over de Brexit. Beschomt staat met hun Aalsters Zangpalois op de tweede plaats. Possensje triomfeert bij de grote groepen met hun ‘Hontjen de veiresten’. “Prinsen, prinsen, prinsen… Allemaal van een eigen ras, allemaal van een aparte klasse. Maar als er een microfoon op het podium verschijnt, zijn ze niet meer te houden en komt het ‘Haantjesgedrag’ naar boven! De micro gaat boven alles en iedereen! Of… houden de vrouwen hun haan in het gareel?”, zo omschrijven ze hun onderwerp. Op hun wagen waren de prinsen van Aalst te zien als hanen.