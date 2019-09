Positieve vibes in Cinema: Jacin Trill, Wawa en Trillosta Rutger Lievens

16u36 0 Aalst Cinema en CC De Werf organiseren op vrijdag 13 september een After School Clubconcert. Jacin Trill, de Aalsterse rapper Wawa en Trillosta brengen positieve vibes mee.

Jacin Trill is een Nederlands hiphopfenomeen. De track ‘Kspreyopjebytch’ heeft inmiddels ruim 2,6 miljoen streams op Spotify en meer dan 1,5 miljoen YouTube-views. Bokoesam – zijn ‘hiphopvader’ - nam Jacin onder zijn hoede en samen maakten ze een tweede EP, met alleen maar happy sounds.

Jordi Wawa is dé rapper van het moment in Aalst. De cijfers zeggen genoeg: een half miljoen views op YouTube, 500K views op zijn FunX Talent video en drie miljoen streams na zijn samenwerking met Bryan MG en LouiVos. Aalstenaar Wawa ging afgelopen zomer lopen met de hoofdprijs van de FunX Talent Rappers Only. Daar werd hij door rapper Murda geprezen voor zijn totaalplaatje als artiest. Zijn eerste single ‘Werk Hard’ is nu overal beschikbaar.

Tickets kan je bestellen via De Werf.