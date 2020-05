Positief coronanieuws: aantal patiënten in Aalsterse ziekenhuizen daalt tot 45 Koen Moreau

16 mei 2020

15u31 0 Aalst De gevolgen van de strenge maatregelen laten zich eindelijk voelen in de Aalsterse ziekenhuizen. Het aantal met COVID-19 besmette patiënten daalde intussen tot 45. Vijftien mensen verblijven nog op de afdeling intensieve zorgen.

“Een immens verschil met de cijfers van de voorbije weken waarbij de epidemie in onze ziekenhuizen verantwoordelijk was voor maar liefst 125 dodelijke slachtoffers”, aldus burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). Een verdere afbouw van de speciale regelingen qua medische ondersteuning is eindelijk mogelijk.

De triagepost aan de Aalsterse Huisartsenwachtpost langs de Leopoldlaan is niet langer operationeel, in het Schakelcentrum in het Ibis-hotel worden geen nieuwe patiënten meer opgenomen en de Kring van Zelfstandige verpleegkundigen regio Aalst – Ninove – Geraardsbergen laat weten dat de cohortwerking stopt waardoor besmette patiënten opnieuw verzorgd zullen worden door hun reguliere verpleging. Dit weliswaar aan het einde van de verpleegronde.

Ook in de Aalsterse rusthuizen is de evolutie positief. “De voorbije 24 uur waren er geen nieuwe overlijdens bij de 883 bewoners in onze negen woonzorgcentra”, aldus D’Haese. Het ergste leed lijkt voorlopig geleden. “En dat is maar goed ook, want onze zorgverleners zitten echt op hun tandvlees. Onvoorstelbaar hoe die mensen blijven volharden en zich inzetten voor de coronapatiënten en hun families. Respect voor hun en iedereen die op zijn manier zijn steentje bijdraagt in de strijd tegen dit virus.”