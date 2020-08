PORTRET. Van burgemeester naar schepen zonder bevoegdheden LH

04 augustus 2020

12u35

Bron: Belga 0 Aalst CD&V-schepen en voormalig burgemeester van Aalst is dinsdag dood aangetroffen in Aalst. Ze werd 53 jaar en laat twee zonen na. Uyttersprot was burgemeester van januari 2007 tot en met december 2012. Nadien werd ze schepen van Aalst. Ze was Kamerlid van juni 2007 tot juni 2010. Uyttersprot was de dochter van Raymond Uyttersprot, die CVP-burgemeester was van Moorsel en Aalst.

Uyttersprot volgde haar humaniora aan het Sint-Vincentiusinstituut in Gijzegem en kwam uit in de retorica in 1985. Ze studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit in Gent van 1985 tot 1990.

Van 1989 tot 1999 was Uyttersprot actief als advocate aan de balie van Dendermonde. Gedurende een 3-tal jaren (1996 - 1999) was ze ook kabinetsmedewerker bij toenmalig staatssecretaris Reginald Moreels. Ze was verantwoordelijk voor de voorbereiding van de dossiers met algemene en juridische inslag van de Ministerraad. Ook was ze van 1994 tot 2000 provincieraadslid van Oost-Vlaanderen.

Het schepenmandaat van Uyttersprot verliep woelig. Eind vorig jaar besliste het college van burgemeester en schepenen van Aalst om Uyttersprot al haar bevoegdheden af te nemen. Tot dan was ze schepen van Sport, Cultuur, Jeugd, Vrije Tijd, Kerkfabrieken en Facility. De beslissing kwam er na verdeeldheid over de meerjarenplanning. Uyttersprot kreeg van burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) onder meer het verwijt dat ze vertrouwelijke informatie gelekt zou hebben.

Uyttersprot haalde in 2009 het nieuws nadat ze zich verkleedde als agente om uit de gemeenteraad te ontsnappen aan betogende brandweermannen. En een veelbesproken gelekt filmpje relativeerde ze zelf met een knipoog op haar carnavalskostuum het jaar nadien.

