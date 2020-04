Poppentheater Tejooter Aabazjoer start met tv-journaal Rutger Lievens

14 april 2020

11u56 5 Aalst Het Aalsterse poppentheater Tejooter Aabazjoer start met een ‘tv-journaal’. Vanaf 15 april zullen ze nieuwsuitzendingen brengen, in ‘t Oilsjters uiteraard, op YouTube en Facebook.

Martien Verreycken en Luc D’Haese van Tejooter Aabazjoer waren volop het nieuwe poppentheaterseizoen aan het voorbereiden toen het land in lockdown ging. “Normaal zouden we ons nu aan het voorbereiden zijn om te kunnen spelen in november. Door het coronavirus is dat - zoals bij zoveel verenigingen - in het water gevallen”, zeggen ze. “Omdat we ons poppentheater niet kunnen missen zijn we op het idee gekomen om een televisiejournaal te maken. We zullen het er hebben over het coronavirus maar ook nieuws brengen over de vete tussen Aalst en Dendermonde, zoals de mensen van ons gewoon zijn. We hebben onszelf ‘Produksehois De Hoismissen’ gedoopt.”

Vanaf 15 april zenden ze om de dag een nieuwsbericht uit. Je kan dat bekijken via de website www.aabazjoer.be, via het YouTube-kanaal of de Facebook-pagina van Tejooter Aabazjoer.