Pop-uptuin maakt stenen Werfplein groener in september Rutger Lievens

16 juli 2020

11u42 3 Aalst Het Werfplein in Aalst, toch vooral ontworpen als een strakke stenen vlakte, wordt in september een stuk groener. VLAM legt er een pop-uptuin aan met aandacht voor het klimaat en biodiversiteit. Je zal er kunnen genieten van een zonnige en zuiderse klimaattuin, een schaduwtuin en een moestuin met fruitbomen, kruiden, kleinfruit en groenten.

De tuin moet de expertise van de professionele tuinaannemer aantonen. “Een positieve bijdrage leveren aan het klimaat en biodiversiteit bevorderen kan door slimme keuzes te maken in je tuin. Met een pop-uptuin toont VLAM hoe een tuinarchitect en een tuinaannemer je hierbij kunnen helpen. Zij zijn immers tuinprofessionals en staan garant voor doordachte beslissingen. Ze nemen werk uit handen zodat jij gerust kan genieten”, zegt Liliane Driesen, woordvoerder van VLAM.

Drie tuinen

De pop-uptuin in Aalst bestaat uit drie verschillende tuintjes. Er is een zonnige en zuiderse klimaattuin. Hier komen zonnekloppers met intense kleuren als zonnehoed, geraniums en rozen aan bod. Siergrassen fungeren er als rustgevend bindmiddel tussen de verschillende kleurrijke planten. Er is een schaduwtuin met groen-witte kleuren en pastelkleuren met daarin vaste planten die houden van halfschaduw of schaduw zoals varens, herfstanemonen en hortensia’s. Er is ook een moestuin met fruitbomen, kruiden, kleinfruit en groenten in geel-oranje tinten. In elke tuintje zorgen meerstammige bomen of hoogstambomen voor de noodzakelijke derde dimensie. Ze bieden eveneens een zalige schaduw bij warme dagen.

“De tuintjes zijn mooi afgeboord en verbonden met elkaar door middel van een centraal paviljoen. Keermuren in hardhout vangen het niveauverschil op en creëren gezellige terrasjes. Borduren in cortenstaal tonen een voorbeeld van de hedendaagse trend in materialen die ook in de woningbouw terug te vinden zijn. Het geheel beslaat 160 m2. Er zijn infozuilen met toelichting bij de voorziene planten en materialen”, luidt het bij VLAM.

Tuin naar een hoger niveau tillen

Het ontwerp van de pop-uptuin is van het duo Inge De Bruycker en Inge Vanoverbeke. Beiden laten zich inspireren door de klimaatuitdagingen waar we voor staan en zetten dit om in een klimaatproof tuinontwerp. “De tuin die we ontworpen speelt in op de huidige tendens om heel sterk rekening te houden met duurzaamheid, biodiversiteit en circulariteit, elementen waar een tuinontwerper of tuinaannemer vroeger veel minder mee bezig diende te zijn”vertelt Inge De Bruycker. Haar collega Inge Vanoverbeke licht verder toe. “Zo hebben we o.a. sterk gelet op de variatie van plantensoorten, beheer en omgang met (regen)water, doorlatende verharding, … We willen de bezoeker inspireren om zijn tuin naar een hoger niveau te tillen van op gebied van leefbaarheid, zodat het een lust voor plant, mens en dier wordt.”

Voor de realisatie van de pop-uptuin werken de tuinarchitecten samen met een professionele tuinaanlegger, namelijk Joris De Coninck. Hij voert het ontwerp uit aan het Werfplein in Aalst.

Animatie

De pop-uptuin is er niet alleen om de inspiratie op te doen voor je eigen tuin, je kan er ook terecht om te genieten van animatie of om een workshop bij te wonen. Dankzij een nauwe samenwerking met het stadsbestuur werd een mooie activiteitenkalender samengesteld die inspeelt op verschillende interesses: : yoga, circuslessen, … De lokale verenigingen zetten hiervoor hun beste beentje voor. Je vindt de evenementenkalender van de pop-uptuin op www.tuinaannemer.be.