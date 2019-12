Pop-up saladbar Thrive in Zwarte Zustersstraat: “Stel je eigen slaatje samen” Rutger Lievens

13 december 2019

15u09 4 Aalst In de Zwarte Zusterstraat in Aalst kan je nu lekkere slaatjes vinden in saladbar Thrive. Tot eind maart is de pop-up open.

“Het is een saladbar”, zegt Eleni Baas van Thrive. “Je mag jouw eigen slaatje samenstellen. Klanten pakken een bordje en vullen aan naar believen. Er zijn die formules: veggie, kaas of vlees en de formule met vis. Je kan dat hier opeten, maar ook meenemen naar huis. Je mag jouw potjes meebrengen naar de winkel en vullen, of een jar kopen bij Thrive”, zegt ze. “Ook het interieur, dat we samenstelden met meubels en hebbedingetjes uit vintagewinkels, is te koop. De boeken, de muurdecoratie, elke stoel, elke tafel is te koop.”

Openingsuren:

Maandag van 11u tot 15u

Woensdag 11u tot 15u

Donderdag 11u tot 15u

Vrijdag 11u tot 15u

Zaterdag en zondag 10u tot 13u ontbijten en brunch