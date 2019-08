Pop-up aan De Werf: “100% elektrische scooters en motoren” Rutger Lievens

25 augustus 2019

10u40 0 Aalst Petra Verleysen uit Aalst houdt dit weekend een pop-up open waar ze Elektra EV met 100% elektrische scooters en motoren verkoopt. De pop-up bevindt zich de De Coninckstraat, tegenover cultuurcentrum De Werf.

De Aalsterse Petra Verleysen staat mee aan de wieg van Elektra-ev, een bedrijf dat scooters, microcars en motoren verkoopt. Er zijn een negental modellen, die verschillende snelheden en actieradius halen. “De brommertjes gaan 45 km per uur, de motoren tot 125 per uur. Ze zijn dit weekend tijdens Cirk! allemaal te zien in de De Coninckstraat”, zegt Petra. Het bedrijf belooft dat het bij aankoop van een elektrische brommer het rijbewijs van de jonge koper terugbetaalt. Maandag namiddag geeft Petra nog een opendeur.