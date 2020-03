Poolse vrachtwagenbestuurder krijgt monsterboete van 16.000 euro en levenslang rijverbod Koen Baten

05 maart 2020

12u34 0 Aalst De politierechter in Aalst heeft een Poolse vrachtwagenchauffeur bij verstek veroordeeld tot een levenslang rijverbod nadat hij al zwalpend op de E40 betrapt werd door de wegpolitie.

De man zwalpte met zijn tientonner van links naar rechts toen de politie hem kon staande houden. Onmiddellijk merkte de politie de lege fles vodka op naast hem in de cabine van zijn vrachtwagen. Als bij wonder gebeurden er geen ongevallen. De chauffeur, een man uit Polen, werd meteen gecontroleerd en had maar liefst 2,16 promille alcohol in zijn bloed. Hij kwam niet opdagen in de rechtbank. De chauffeur was nog nooit eerder veroordeeld, maar de politierechtbank maakte meteen komaf met zijn rijbewijs en verklaarde hem ook ongeschikt om nog te rijden.

Omdat de bestuurder in Polen woont, wordt hij geseind in ons land. Van zodra hij met een vrachtwagen op Belgische bodem komt rijden en de politie controleert hem wacht hem een nieuwe veroordeling.